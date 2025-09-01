Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Λαφόν να ντεμπουτάρει κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα στα χαφ, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς έπαιξαν στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Λεβαδειακός παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Τσάπρα, Λιάγκα, Αμπού Χάνα, Βήχο τετράδα στα μετόπισθεν. Τσόκαϊ, Λαμαράνα και Κωστή συνέθεσαν την τριάδα στον άξονα, οι Παλάσιος-Μπάλτσι ήταν στα «φτερά» του μοναδικού προωθημένου Όζμπολτ.

Πιο ιδανικό ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να ευχηθεί ούτε… ο ίδιος ο Ρουί Βιτόρια, αφού πριν καλά - καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται! Στα… 40 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, χάρη στο πολύ όμορφο και πονηρό «τακουνάκι» του Τζούριτσιτς, μετά την «βολίδα» που εξαπέλυσε λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή ο Καλάμπρια, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσέριν.

Με τη Λεωφόρο να… παίρνει φωτιά, οι γηπεδούχοι δεν έδειξαν καμία απολύτως διάθεση να κατεβάσουν ταχύτητα. Το αντίθετο, μάλιστα, αφού με μπροστάρη τον πολύ «ζωηρό» Καλάμπρια, συνέχισαν να απειλούν από την δεξιά τους πτέρυγα, μέσα από συνεργασίες του Ιταλού με τον Τετέ και όχι μόνο.

Στάθηκαν, όμως, άτυχοι και μάλιστα εις διπλούν, καθώς τόσο στο 13’ όσο και στο 23’ είδε πρώτα το οριζόντιο και μετά το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν να τους στερεί το 2-0, στις κεφαλιές των Τσέριν και Τουμπά, αντίστοιχα! Ενδιάμεσα, ο Λεβαδειακός έκανε αισθητή την παρουσία του μάλλον… κατά λάθος, καθώς ο Όζμπολτ έβαλε την προβολή στο μακρινό σουτ του Τσάπρα, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, στο 19ο λεπτό.

Παρότι ο Παναθηναϊκός εξακολούθησε να κυριαρχεί στο παιχνίδι, έχοντας την κατοχή της μπάλας και αυξομειώνοντας τον ρυθμό, ενώ δημιούργησε τις προϋποθέσεις να «καθαρίσει» το ματς από το ημίωρο, εντούτοις δεν το έκανε. Καθώς Μπακασέτας, Τζούριτσιτς και Τετέ δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν σε ένα 2-0 υπέρ της ομάδας τους.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρώτου 45λέπτου, δε, και έχοντας μείνει «ζωντανοί» έως τότε, οι Βοιωτοί βρήκαν δύο φάσεις για το 1-1. Πρώτα με το σόλο του Παλάσιος από δεξιά και το άστοχο τελείωμά του, στο 38’, αλλά και στο 45ο λεπτό, από την προσπάθεια του Λαγιούς από αριστερά, με τον Μλαντένοβιτς να αποσωβεί την ισοφάριση…

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το «τριφύλλι» να μην έχει την ίδια… ορμή και ταυτόχρονα να παρουσιάζει κάποια «θέματα» στην κυκλοφορία της μπάλας, καθώς ο Λεβαδειακός έκλεινε καλύτερα και πιο γρήγορα τους χώρους, ενώ επιδίωξε να βγει πιο θαρραλέα στην επίθεση.

Με εξαίρεση κάποια κερδισμένα κόρνερ από πλευράς Παναθηναϊκού δεν υπήρξε άλλη… δραστηριότητα στις δύο περιοχές και κάπως έτσι ο μεν Νίκος Παπαδόπουλος προέβη σε διπλή αλλαγή στο 66’, ενώ ο Βιτόρια έβαλε τον Σάντσες στην αναμέτρηση στο αμέσως επόμενο λεπτό, για να… διορθώσουν την κατάσταση.

Ωστόσο, η συνθήκη που ήθελε τους παίκτες του Πορτογάλου τεχνικού επιπόλαιους στην τελική ενέργεια στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου διατηρήθηκε, με αποτέλεσμα να μην φτιάξουν φάσεις. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι πήραν σταδιακά την μπάλα στα πόδια τους και προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί, όπως συνέβη στο 73’ με το σουτ του Γκούμα που πέρασε άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (77' Μπρέγκου), Μπακασέτας (67' Σάντσες), Τετέ (87' Μαντσίνι), Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς (77' Ζαρουρί).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Νίκας, Γερεμέγεφ.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος) : Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάνα, Βήχος, Λαμαράνα (46' Γκούμας), Κωστή (90'+4' Τσιβελεκίδης), Τσόκαϊ, Παλάσιος (66' Μανθάτης), Όζμπολτ (89' Πεδρόσο), Λαγιούς (66' Βέρμπιτς).

Έμειναν στον πάγκο: Γκαραβέλης, Πλέγας, Συμελίδης, Φίλων.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας).

4ος διαιτητής: Άγγελος Μπακογιάννης (Αθηνών).

VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

AVAR: Κώστας Ανδριανός (Αχαΐας).

