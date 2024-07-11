Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι καλύτερες στιγμές του MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Προολυμπιακό

Τα καλύτερα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Προολυμπιακό Τουρνουά του ΣΕΦ, όπου αναδείχθηκε MVP

Οι καλύτερες στιγμές του MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Προολυμπιακό

Η Εθνική ήταν καταιγιστική στο Προολυμπιακό Τουρνουά του ΣΕΦ και κατάφερε να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, όντας ο πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Κροατία με 23 πόντους.

Με τη Σλοβενία μέτρησε 13 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ενώ με τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε 32 πόντους, δύο ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Αντετοκούνμπο, όπως τις παρουσίασε η FIBA:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο FIBA Εθνική Ελλάδας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark