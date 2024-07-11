Η Εθνική ήταν καταιγιστική στο Προολυμπιακό Τουρνουά του ΣΕΦ και κατάφερε να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια.



Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, όντας ο πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Κροατία με 23 πόντους.



Με τη Σλοβενία μέτρησε 13 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ενώ με τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε 32 πόντους, δύο ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ.



Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Αντετοκούνμπο, όπως τις παρουσίασε η FIBA:

