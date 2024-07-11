Είπε όχι και στα 25 εκατ. της Μπολόνια για Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός

Πιστός στην απόφασή του να μην συζητήσει για την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη οποιαδήποτε προσφορά δεν ξεκινάει μίνιμουμ από 30 εκατομμύρια ευρώ αποδείχτηκε, για μια ακόμα φορά, ο Παναθηναϊκός.

Καθώς, η τελευταία επίσημη προσφορά που έγινε στο «τριφύλλι» για τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ ήταν από την Μπολόνια και ανήλθε στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόταση, όμως, η οποία και απορρίφθηκε, όπως και όσες έχουν γίνει έως τώρα άλλωστε, με πιο πρόσφατη εκείνη της Ίπσουιτς, η οποία επίσης είχε προσεγγίσει επίσημα τον Παναθηναϊκό για τον Ιωαννίδη, δίνοντας τα ίδια χρήματα.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχε προσπαθήσει και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποκτήσει τον 24χρονο επιθετικό, φτάνοντας να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά επίσης εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές «όχι» από τους «πράσινους».

Καταγεγραμμένη πρόθεση των οποίων είναι να προσφέρουν νέο συμβόλαιο, με αυξημένες απολαβές και ένα εκ των μεγαλύτερων του ρόστερ, μαζί με επιμήκυνση της συνεργασίας τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.