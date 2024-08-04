Παναθηναϊκός – Άγιαξ: Ενισχύονται σημαντικά οι Ολλανδοί ενόψει της πρώτης αναμέτρησης

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για δύο σπουδαία παιχνίδια τις επόμενες ημέρες κόντρα στον Άγιαξ. Οι "πράσινοι", οι οποίοι προκρίθηκαν επί της Μπότεφ, θα βρουν μπροστά τους ένα ιστορικό σωματείο, κόντρα στο οποίο μάλιστα έχουν δώσει τα πιο μεγάλα παιχνίδια όλης τους της ιστορίας.

Στο "στρατόπεδο" του Αίαντα μάλιστα υπάρχει σημαντική αγωνιστική ενίσχυση ενόψει των δύο αναμετρήσεων κόντρα στο "Τριφύλλι". Και αυτό, διότι δύο ποδοσφαιριστές του επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το Euro της Γερμανίας και ενόψει των συγκεκριμένων αγώνων.

