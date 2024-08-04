Παναθηναϊκός: «Έφυγε» σε ηλικία 91 ετών ο «Λώρης» Θεοφάνης

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού και το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνούν την απώλεια του σπουδαίου Δημήτρη «Λώρη» Θεοφάνη, ο οποίος «έφυγε» απ’ τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση «αποχαιρετώντας» τον επί δεκαετίες πιστό «στρατιώτη» της ομάδας, ο οποίος υπηρέτησε τον σύλλογο από πολλά διαφορετικά πόστα, έχοντας κατακτήσει 5 πρωταθλήματα ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του αγαπημένου σε όλους Δημήτρη («Λώρης») Θεοφάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1933 στη Ναύπακτο και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 1956. Αγωνίστηκε στο Τριφύλλι από το 1956 έως το 1965, ως βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής των Πρασίνων. Κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, ανάμεσα τους το αήττητο πρωτάθλημα της σεζόν 1963-64. Συνολικά κατέγραψε 110 συμμετοχές στην Α’ Εθνική και περισσότερες από 150 με το τριφύλλι στο στήθος σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο αγαπημένος "Λώρης" έμεινε πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό ως προπονητής, κυρίως στην ακαδημία, ενώ ανά περιόδους εργάστηκε και ως ανιχνευτής ταλέντων της ομάδας. Κάθισε δύο φορές στον πάγκο της πρώτης ομάδας του Τριφυλλιού, την πρώτη για τέσσερις αγώνες στο φινάλε της περιόδου 1974-75 ως δίδυμο με τον Βαγγέλη Πανάκη και τη δεύτερη για δύο αγώνες στη σεζόν 1978-79 μαζί με τον Τάκη Παπουλίδη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

