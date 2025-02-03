Superleague: Ο Αστέρας AKTOR 1-0 τη Λαμία - Στο -3 από τον ΠΑΟΚ, «βλέπει» 4άδα

Asteras AKTOR για τετράδα και… Ευρώπη. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, αφού πήρε την 6η διαδοχική της νίκη λυγίζοντας με 1-0 τη Λαμία και βρίσκεται πλέον στο -3 από τον ΠΑΟΚ και την 4η θέση.

Αδιανόητη βροχή και… λίμνη το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με την μπάλα να κολλά σε πολλά σημεία και οι παίκτες να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ενώ υπήρξε και προσωρινή διακοπή για πάνω από 20 λεπτά λόγω πτώσης της τάσης στους προβολείς του γηπέδου.

Παρέα με τον Άρη στην 5η θέση οι Αρκάδες, οι οποίοι όμως έχουν την ισοβαθμία με τους «κίτρινους» και είναι αμφότεροι στο -3 από την τετράδα! Την ίδια ώρα, η Λαμία έχασε ακόμη ένα παιχνίδι και η υπόθεση παραμονή μοιάζει κάτι το ακατόρθωτο, παρότι απομένουν αρκετές αγωνιστικές!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και οι Άλχο, Ντελί, Τριανταφυλλόπουλος, Χουχούμης στην άμυνα. Οι Έντερ, Μούμο στα χαφ, μπροστά τους οι Ρεγκίς, Μπαρτόλο, Καλτσάς και μοναδικός προωθημένος ο Μακέντα.

Ίδια διάταξη και από τον Θανάση Στάικο για τη Λαμία. Ο Ρατόν στο τέρμα και οι Σόρια, Γκοτζαμανίδης, Γιαννούτσος, Βιτλής στην τετράδα της άμυνας. Δοϊρανλής και Σουρλής στα χαφ, οι Κλωναρίδης, Ρινγκ στα πλάγια και ο Αθανασακόπουλος πίσω από τον Ενρίκες.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του ματς, με τον Αστέρα να προσπαθεί να βρει χώρους αλλά να μην τα καταφέρνει, αφού η Λαμία ήλεγχε το ματς και έδειχνε πιο επικίνδυνη. Η κακοκαιρία… χτύπησε την πόρτα, με τη βροχή να δυσκολεύει τις προσπάθειες των παικτών. Οι Αρκάδες από το μισάωρο και μετά είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και γινόταν απειλητικός. Στο 33ο λεπτό μετά από σέντρα του Άλχο, ο Τριανταφυλλόπουλος πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων.

Και εκεί που όλα πήγαιναν καλά για τους Αρκάδες, στο 38ο λεπτό έμειναν με παίκτη λιγότερο. Και αυτό διότι ο Έντερ πήγε με τις τάπες στο γόνατο τον Κλωναρίδη, με τον παίκτη του Αστέρα βέβαια να κάνει αμέσως κίνηση να το μαζέψει και τον διαιτητή του ΄να του δείχνει την κόκκινη κάρτα. Η βροχή δυνάμωνε και ξαφνικά… σκοτάδι στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Η τάση του ρεύματος λόγω της κακοκαιρίας είχε πέσει, με τον ρέφερι να στέλνει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια και να βγαίνουν μετά από τουλάχιστον 20 λεπτά για να ολοκληρώσουν το ημίχρονο.

Οι αριθμητικές ισορροπίες ήρθαν ξανά στις αρχές του δευτέρου μέρους, όταν ο Βιτλής βρήκε με τον αγκώνα στο πρόσωπο τον Μούμο και αποβλήθηκε. Στο 57ο λεπτό ο Καλτσάς σκόραρε με κεφαλιά αλλά ο διαιτητής έδωσε επιθετικό φάουλ του Μακέντα. Το ματς είχε αποκτήσει άγρια ομορφιά, με τη Λαμία να παλεύει για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, την οποία και άγγιξε στο 70’ όταν ο Παπαδόπουλος βρέθηκε εκτός θέσης, ο Σουρλής έπιασε το μονοκόμματο σουτ αλλά ο Ντελί έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Ο καιρός ολοένα και χειροτέρευε στην Τρίπολη, με τους παίκτες των δυο ομάδων να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ο Σάββας Παντελίδης έριξε στο ματς τον Νίκο Γκιοακίνι, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και είχε και ευκαιρία να βάλει γκολ στο 83’.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος βρέθηκε φάτσα με τον Ρατόν, τον πέρασε μια φορά και πήγε και δεύτερη μέσα στην μικρή περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει!

Τελικά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη του αγώνα, με τον Αστέρα να παίρνει την 6η διαδοχική του νίκη και να ονειρεύεται την τετράδα, ενώ από την άλλη τα πράγματα παραμένουν πολύ δύσκολα για τη Λαμία.

MVP: Κανονικά θα βάζαμε τον Κώστα Τριανταφυλλόπουλο που πέτυχε το γκολ του Αστέρα, αλλά θα μπουν όλοι οι παίκτες και της Λαμίας και των Αρκάδων καθώς με τέτοιες καιρικές συνθήκες κατέβαλαν τα μέγιστα για να παίξουν ποδόσφαιρο, με κίνδυνο φυσικά και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η σφυρίχτρα: Ο Τσαγκαράκης θεώρησε ότι η μπάλα κυλούσε στο γήπεδο και ότι μπορούσε να διεξαχθεί το ματς, ωστόσο υπήρχαν πολλά σημεία του γηπέδου που κολλούσε η μπάλα. Επιπλέον, οι δυο αποβολές φαίνεται να είναι σωστές, έχοντας να διαχειριστεί ένα δύσκολο παιχνίδι λόγω της κακοκαιρίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.