Δηλώσεις Τετέ μετά το ντεμπούτο: «Είμαι εδώ για να γράψω ιστορία»

Οι δηλώσεις του Τετέ μετά το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στη Βουλγαρία κόντρα στην Μπότεφ

paopantou

Ο Τετέ εξέφρασε την επιθυμία του να γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό στις δηλώσεις του μετά την επιβλητική νίκη με 0-4 επί της Μπότεφ και την πρόκριση των «πρασίνων». Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», σχολίασε επίσης τα επερχόμενα παιχνίδια με τον Άγιαξ και απάντησε στην ερώτηση σχετικά με το αν προτιμά να δημιουργεί φάσεις ή να σκοράρει

Πηγή: skai.gr

