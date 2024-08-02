Ακόμη μία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Παναιτωλικός.

Οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντάνιελ Λαχούντ, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την επίθεσή τους. Ο 25χρονος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Λιβάνου και τις τελευταίες δύο σεζόν μέτρησε 21 γκολ και 7 ασίστ με τη φανέλα της Ατλάντε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ντάνιελ Λαχούντ (Daniel Lajud) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τον Παναιτωλικό. Γεννήθηκε στις 22/1/1999 στο Μεξικό και έχει καταγωγή από τον Λίβανο, με την Εθνική Ανδρών του οποίου αγωνίζεται.

Άρχισε την καριέρα του στη Monterrey και αγωνίστηκε με δανεισμό σε Queretaro, Puebla, Tampico Madero, Raya2. Τα δύο τελευταία χρόνια ανήκε στην Atlante, όπου κατέγραψε 75 συμμετοχές με 21 γκολ και 7 ασίστ.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 11».

