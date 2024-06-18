Λογαριασμός
Euro2024: Άγριες συμπλοκές ανάμεσα σε Τούρκους και Γεωργιανούς στις κερκίδες του «Signal Iduna Park» - Δείτε βίντεο

Οπαδοί των δύο χωρών συναντήθηκαν σε μία γωνία του γηπέδου και ενεπλάκησαν σε άγρια επεισόδια με... μάχες σώμα με σώμα

Euro2024
Άσχημες εικόνες στις κερκίδες του «Signal Iduna Park», λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Τουρκία και Γεωργία (19:00), για τον 6ο όμιλο του Euro 2024.

Όπως φαίνεται από βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οπαδοί των δύο χωρών συναντήθηκαν σε μία γωνία του γηπέδου και ενεπλάκησαν σε άγρια επεισόδια με... μάχες σώμα με σώμα και μπόλικο ξύλο, ενώ υπήρξε και ρίψη αντικειμένων από τη μία πλευρά στην άλλη.

Τελικά, τα πράγματα ηρέμησαν μετά από λίγο και με την παρέμβαση της αστυνομίας, ενώ άπαντες έχουν να αντιμετωπίσουν και τη σφοδρή καταιγίδα που πλήττει την περιοχή.

Πηγή: sport-fm.gr

