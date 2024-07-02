Στις μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ο Τάσος Νικολογιάννης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Προτεραιότητα για το «τριφύλλι» παραμένει η υπόθεση του αριστερού μπακ, για τον οποίο ενεργοποιήθηκε το plan b, αφού η υπόθεση Δημήτρη Γιαννούλη τελείωσε οριστικά, καθώς ο παίκτης θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για το εξωτερικό.



Ο ρεπόρτερ των «πράσινων» ανέφερε στον Διονύση Καππάτο ότι η ομάδα δουλεύει εδώ και λίγες ημέρες με άλλη περίπτωση, που αφορά ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έχει στο παιχνίδι του την ισορροπία που στερείται με τον Μλαντένοβιτς.



Σε ό,τι αφορά τον πρώτο από τους δύο εξτρέμ που θέλει να κλείσει ο Παναθηναϊκός, η deadline είναι η 12η Ιουλίου, ώστε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς (με Μάριμπορ ή Μπότεβ) για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.



Παράλληλα, ο Τάσος Νικολογιάννης επεσήμανε ότι το «τριφύλλι» έχει ανάγκη να προσθέσει 3-4 σπουδαίους παίκτες στο δυναμικό του ώστε να ανέβει επίπεδο.

