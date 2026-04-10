Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Πολωνίας και η εθνική ομάδα της χώρας τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την είδηση του θανάτου του Γιάτζεκ Μαγκέιρα.

Όπως ανακοίνωσε η Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο βοηθός προπονητή της εθνικής έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Ο εκλιπών είχε αναλάβει χρέη assistant coach τον Ιούλιο του 2025, όντας ο άμεσος συνεργάτης του τεχνικού, Γιαν Ούρμπαν.

Κατά το παρελθόν είχε προπονήσει τη Λέγκια Βαρσοβία, αλλά και τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/w0HXML4PT1 — PZPN (@pzpn_pl) April 10, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.