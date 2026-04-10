Πένθος στην εθνική Πολωνίας: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο βοηθός, Γιάτζεκ Μαγκέιρα

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Πολωνίας και η εθνική ομάδα της χώρας τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την είδηση του θανάτου του Γιάτζεκ Μαγκέιρα.

Όπως ανακοίνωσε η Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο βοηθός προπονητή της εθνικής έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Ο εκλιπών είχε αναλάβει χρέη assistant coach τον Ιούλιο του 2025, όντας ο άμεσος συνεργάτης του τεχνικού, Γιαν Ούρμπαν.

Κατά το παρελθόν είχε προπονήσει τη Λέγκια Βαρσοβία, αλλά και τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Πολωνία ποδόσφαιρο Θανατος
