Σπουδαία κίνηση από το Περιστέρι: Ανακοίνωσε τον Έντι

Σούπερ κίνηση με Τζάρελ Έντι από το Περιστέρι. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου φόργουορντ, ο οποίος -μεταξύ άλλων- έχει αγωνιστεί στο NBA, μετρώντας 34 συμμετοχές, αλλά και στη Φενέρμπαχτσε.



Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τζάρελ Αλεξάντερ Έντι, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.Ο 33χρονος φόργουορντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, στις εγχώριες υποχρεώσεις της, αλλά και στο Basketball Champions League.Ο Τζάρελ Αλεξάντερ Έντι είναι γεννημένος στις 30 Οκτωβρίου 1991 στην Τάμπα της Φλόριντα, έχει ύψος 2.01 και αγωνίζεται στη θέση του σμολ φόργουορντ. Ξεκίνησε την καριέρα του από το κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA) και το Virginia Tech (2010-2014), όπου σε τέσσερις σεζόν είχε σε 123 παιχνίδια, 9.61 πόντους μέσο όρο, 4.58 ριμπάουντ και 1.13 ασίστ σε 25.8 λεπτά συμμετοχής.Την επαγγελματική του καριέρα την ξεκίνησε από τους Όστιν Σπερς (θυγατρική ομάδα των Σαν Αντόνιο Σπερς) τη σεζόν 2014-2015. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (2015-2016), τους Φοίνιξ Σανς (2016-2017), τους Μπόστον Σέλτικς (2017-2018) και τους Σικάγο Μπουλς (2017-2018). Σε 34 παιχνίδια συνολικά στο ΝΒΑ είχε 2.56 πόντους μέσο όρο σε 6.4 λεπτά συμμετοχής.Στη συνέχεια ήρθε στην Ευρώπη και αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ (2018-2019) με την οποία είχε σε 40 παιχνίδια, 11.47 πόντους μέσο όρο, 4.75 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 25.4 λεπτά συμμετοχής.Την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, έπαιξε στην Liga Endesa για λογαριασμό της Μούρθια με την οποία είχε σε 22 αγώνες, 14.36 πόντους μέσο όρο και 3.09 ριμπάουντ, σε 26.6 λεπτά συμμετοχής.Την επόμενη σεζόν (2020-2021) αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε με την οποία είχε σε 32 αγώνες, 5.9 πόντους μέσο όρο στην Euroleague, 2.1 ριμπάουντ και 44.9% στα τρίποντα (44/98) σε 17 λεπτά συμμετοχής. Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε 13 παιχνίδια είχε 13.23 πόντους μέσο όρο και 3.38 ριμπάουντ σε 22 λεπτά συμμετοχής.Στη συνέχεια (2021-2022) έπαιξε ξανά στην Liga Endesa με την Μπούργος, όπου σε 19 αγώνες είχε 11.84 πόντους μέσο όρο και 3.32 ριμπάουντ σε 24.8 λεπτά συμμετοχής, ενώ αγωνίστηκε και σε 6 παιχνίδια με τη Στρασμπούρ την ίδια χρονιά σε πρωτάθλημα και Basketball Champions League.Την επόμενη σεζόν (2022-2023) φόρεσε τη φανέλα της Κόνιασπορ στην Τουρκία και σε 27 αγώνες είχε 13.89 πόντους μέσο όρο, 6.59 ριμπάουντ και 1.41 ασίστ σε 33.7 λεπτά συμμετοχής.Την περσινή σεζόν (2023-2024) αγωνίστηκε στη ρουμανική Κλουζ Ναπόκα με την οποία είχε σε 31 παιχνίδια του πρωταθλήματος 10.88 πόντους μέσο όρο, 3.35 ριμπάουντ και 1.18 ασίστ σε 20.5 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο Eurocup είχε σε 19 παιχνίδια, 10.16 πόντους μέσο όρο και 3.79 ριμπάουντ σε 23.7 λεπτά συμμετοχής.Με την Κλουζ Ναπόκα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ρουμανίας, ενώ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τελικών του πρωταθλήματος με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

