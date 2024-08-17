Βόλος-Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με… καλεσμένους στο Πανθεσσαλικό

Η Stoiximan Super League μπαίνει ξανά στο πρόγραμμα! Απόψε στις 20:00 (Cosmote Sport 1 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6), ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο φετινό πρωτάθλημα.



Αυτό θα είναι το πρώτο επίσημο ματς αμφότερων αντιπάλων για τη σεζόν 2024/25, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν προκριματικά στην Ευρώπη λόγω της εξασφαλισμένης θέσης στο league phase του Europa League μετά την κατάκτηση του περσινού Conference.



Για τους γηπεδούχους, το ματς αυτό θα είναι και το πρώτο με τον Χοακίν Γκόμεθ στον πάγκο, με τον Ισπανό να νταμπουτάρει ως κόουτς του Βόλου, την ώρα που ο συμπατριώτης του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξεκινά τη σεζόν ως προπονητής των Πειραιωτών μετά τη μεγάλη επιτυχία των περασμένων μηνών.



Παρότι μέρες... διακοπών, αρκετός κόσμος αναμένεται στο Πανθεσσαλικό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν πάρει 9.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση και το μεγαλύτερος μέρος τους να έχει πουληθεί.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι πορεύονται δίχως τους Κόβατς, Ντε Καμπς, Τριανταφύλλου, Νταϊλάνι και Λυκουρίνο, ενώ ο Ολυμπιακός δεν έχει στην αποστολή τους Ρέτσο, Γκαρθία, Παπακανέλλο και Μπότη.



Αξίζει να αναφερθεί πως ο Βόλος δεν έχει νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό, που πάντως μετρά 9-3-0 ενάντια στον σύλλογο της Μαγνησίας, με τις δύο ισοπαλίες να έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δύο σεζόν.



Οι αποστολές των ομάδων



Βόλος: Σιαμπάνης, Παπαδόπουλος, Μύγας, Τάχατος, Καλογερόπουλος, Κορέα, Μίλετιτς, Ασλανίδης, Τσοκάνης, Σμόιλερς, Φεράρι, Γκλάβτσιτς, Μεντιέτα, Δόσης, Βιγιαφάνες, Κόμπα, Ασεχνούν, Κόντε, Άλτμαν, Κόζτα



Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Άμπι, Κοστίνια, Ροντινέι, Αποστολόπουλος, Κουτσίδης, Ντόη, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Βέλντε, Τσικίνιο, Μπακούλας, Έσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Κωστούλας



Οι πιθανές ενδεκάδες



Βόλος (Χ. Γκόμεθ): Σιαμπάνης, Μίλετιτς, Κορέα, Τσοκάνης, Μύγας, Κόμπα, Βιγαφάνιες, Γκλάβτσιτς, Σμόιλερς, Κόζτα, Ασεχνούν



Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντόη, Τσικίνιο, Έσε, Βέλντε, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ



Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Δημητρόπουλος, Κομισοπούλου

4ος: Πουλικίδης

VAR: Κουμπαράκης, Κωνσταντίνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.