ΑΕΚ: Με πολλές αλλαγές η κόντρα στον ΟΦΗ - Ημέρα κρίσης για Λιβάι

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Νόα, καθώς χρόνος για… δάκρυα δεν υπάρχει, αφού οι υποχρεώσεις «τρέχουν», με την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ να ακολουθεί άμεσα.



Ο Ματίας Αλμέιδα είναι αναγκασμένος να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση της εποχής του στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αν και ουσιαστικά κανονική προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει αφού μεσολαβεί ελάχιστος χρόνος έως τον αγώνα της Κυριακής (18/8, 22:00) με τους Κρητικούς στην άδεια OPAP Arena.

Πάντως, δεδομένα οπροσανατολίζεται να κάνει πολλές αλλαγές ώστε να φρεσκάρει την ενδεκάδα του, αφού μόλις λίγα 24ωρα πριν έδωσε η Ένωση ματς. Εικασίες μπορούν να γίνουν αυτήν τη στιγμή για τα πρόσωπα στα οποία θα δώσει φανέλα βασικού ο Αλμέιδα.Παράλληλα, σήμερα θα επιστρέψει, όπως όλα δείχνουν, σε κανονικό πρόγραμμα ο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς με τη Νόα και έτσι θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή της ΑΕΚ.

