Παναθηναϊκός: Ο ”Ευρωλιγκάτος” Ναν έχει να δώσει πολλά στον Επτάστερο της νέας σεζόν

Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται στην δεύτερη χρονιά του στον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας πλέον πως παίζεται το παιχνίδι στην Ευρώπη

Παναθηναϊκός: Ο "Ευρωλιγκάτος" Ναν έχει να δώσει πολλά στον Επτάστερο

Ο Αμερικανός γκαρντ Κέντρικ Ναν αν και βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη προσαρμόστηκε άμεσα στον Παναθηναϊκό, ενώ στο δεύτερο μισό όπου κρίνονταν όλα, δίνοντας τη δική του απάντηση τόσο στον Μάικ Τζέιμς, που τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο επιθετικό παίκτη της EuroLeague, όσο και στον Γουέιντ Μπόλντγουιν και όσους ακόμη τον “αμφισβήτησαν”.

