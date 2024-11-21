Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Άντραζ Σπόραρ σε ιστοσελίδα της Σλοβενίας και δη στην «nogomania».

Με τον 29χρονο σέντερ φορ να μιλάει για το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται πολύ στον Παναθηναϊκό, να επιβεβαιώνει τις επαφές των «πράσινων» με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας το περασμένο καλοκαίρι για την μεταγραφή του και να ξεκαθαρίζει πως θέλει να επιστρέψει στην Ολίμπια Λουμπλιάνας, και να κλείσει την καριέρα του κερδίζοντας μαζί της το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπόραρ:

Για την τρίτη θέση της Σλοβενίας στον Β’ όμιλο του League B του Nations League:

«Δεν είναι τραγωδία. Μου φαίνεται ότι συναισθηματικά εξαντληθήκαμε στο Euro, και το Nations League, ας το παραδεχτούμε, δεν είναι στο μεγαλύτερο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχαμε δύο δυνατές εθνικές ομάδες στον όμιλό μας. Μαζέψαμε οκτώ πόντους, ήρθαμε ισόπαλοι δύο φορές με τους Αυστριακούς, οι οποίοι ανήκουν στη League A. Αλλά δεν είχαμε την εικόνα που είχαμε στο Euro, το ξέρουμε αυτό. Αυτό που έλειπε ήταν τα χαρακτηριστικά που μας διέκριναν στο Euro. Το πάθος και η θέληση, αν δεν τα έχουμε, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι ως εθνική ομάδα δεν βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο».

Για την εξαιρετική πορεία της Σλοβενίας στο Euro της Γερμανίας:

«Δημιουργήθηκε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα ήδη από τα προκριματικά, φυσικά η “φόρτιση” είναι σαφώς διαφορετική σε σχέση με το Nations League, κάτι που δεν είναι αμελητέο. Οι παίκτες ήμασταν συνεχώς σε επαφή και ανυπομονούσαμε για τους αγώνες. Είναι δύσκολο να περιγράψω τι ακριβώς συνέβη και “κλίκαρε”, δεν ήταν μόνο ένα πράγμα ή γεγονός. Είμαι σίγουρος πως θα είμαστε ξανά έτοιμοι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα ήταν υπέροχο αν η κλήρωση ήταν και πάλι με το μέρος μας, όπως συνέβη στα προκριματικά του Euro. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε στην τελική φάση του Μουντιάλ».

Για το γεγονός ότι στα δύο τελευταία ματς της εθνικής ήταν αναπληρωματικός:

«Δεν παίζω πολύ στον Παναθηναϊκό, πια, οπότε ήταν ξεκάθαρο για μένα τι με περίμενε. Μου το εξήγησε και ο προπονητής, το πώς και το γιατί. Όσον αφορά την ποιότητά μου, πιστεύω απόλυτα στον εαυτό μου, αλλά σε σχέση με τα λεπτά συμμετοχής στους συλλόγους, άλλοι παίκτες είχαν το προβάδισμα εκείνη τη στιγμή».

Για τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος. Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Έχουμε πολλούς παίκτες, δεν βρισκόμαστε στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Σίγουρα πρέπει να τη βελτιώσουμε αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Για το αν έφτασε κοντά στο να επιστρέψει στη Σλόβαν το περασμένο καλοκαίρι:

«Την πρώτη σεζόν μου στη Σλόβαν (σ.σ. Ιανουάριος του 2018), δεν ήμασταν πρωταθλητές. Όταν χτίστηκε το νέο στάδιο, όμως, άρχισαν να έρχονται οι φίλαθλοι και ξεκίνησε η κυριαρχία της ομάδας στο σλοβακικό ποδόσφαιρο. Ήταν υπέροχα στη Μπρατισλάβα, η πόλη είναι εξαιρετική. Οι φήμες, ναι, ήταν αληθινές, με ήθελαν, αλλά τελικά οι σύλλογοι δεν συμφώνησαν».

Για το κεφάλαιο Σπόρτινγκ Λισαβόνας:

«Πήγα στη Σπόρτινγκ ως ο τρίτος σκόρερ του Europa League και είχα πολλά να διαχειριστώ εκείνη την περίοδο. Μεταγράφηκα στο τέλος Ιανουαρίου (2020), χωρίς καμία προετοιμασία, δεν ήταν κάτι που μπορούσα να ελέγξω τότε. Σημείωσα 12 γκολ σε 37 αγώνες, αυτό δεν είναι αρκετό για τη Σπόρτινγκ, το καταλαβαίνω. Τώρα, όμως, βλέπουμε τι σημαίνει η Σπόρτινγκ. Μια πραγματικά κορυφαία ομάδα. Ο αθλητικός διευθυντής Ούγκο Βιάνα, που φημολογείται ότι θα πάει στη Μάντσεστερ Σίτι, ο προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ, που τώρα είναι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και ο πρόεδρος Φρεντερίκο Βαράντας είναι υπεύθυνοι για όλες αυτές τις επιτυχίες».

Για τον Ρούμπεν Αμορίμ:

«Μαζι του έκανα τις πιο έντονες προπονήσεις της καριέρας μου. Συχνά, όταν ένας προπονητής είναι καιρό στον σύλλογο, δεν επιβλέπει όλες τις ασκήσεις στις προπονήσεις. Εκείνος, όμως, έλεγχε τα πάντα, μετρούσε και ενθάρρυνε τον καθένα. Σε “ανεβάζει” κάθε μέρα, συνεχώς, και έτσι νιώθεις καλύτερος ως παίκτης. Αυτό κάνει τη διαφορά. Γι’ αυτό οι παίκτες της Σπόρτινγκ έχουν έναν εξαιρετικό ρυθμό παιχνιδιού, διατηρούν υψηλή ένταση. Είναι σπουδαίος προπονητής. Πιστεύω ότι μπορεί να αναβαθμίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν και δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση εκεί. Δεν με εκπλήσσει που έφτασε τόσο ψηλά».

Για το πώς σκέφτεται την επόμενη ημέρα και το αν θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Ολίμπια:

«Το ελπίζω! Το θέλω! Δεν έχω κατακτήσει ακόμα το πρωτάθλημα με την Ολίμπια, αν και αυτός ο τίτλος μετράει για μένα, αφού έφυγα στα μέσα της σεζόν. Είμαι ακόμα συνδεδεμένος με την Ολίμπια, κάποιες φορές μιλάω με ανθρώπους από τον σύλλογο. Σκοπεύω να σηκώσω τα δάφνινα στεφάνια του τίτλου ως αρχηγός της Ολίμπια!».

Για τα μελλοντικά του σχέδια:

«Θα δούμε πώς θα πάει. Όταν το σώμα πει ότι αρκετά, τότε θα είναι αρκετά. Υπάρχει ζωή και μετά την καριέρα ως παίκτης. Θα ζήσω στη Σλοβενία, στο σπίτι μου, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Πρέπει να φύγεις στο εξωτερικό, να μείνεις εκεί για λίγα χρόνια, και μετά εκτιμάς περισσότερο αυτά που προσφέρει η Σλοβενία. Αν νομίζεις ότι μποτιλιάρισμα είναι αυτό που βιώνεις στον περιφερειακό της Λιουμπλιάνα, έλα στην Αθήνα».

