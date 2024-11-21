Λογαριασμός
Η τρομερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Μπουλς - Πέτυχε 41 πόντους

Δείτε τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη νίκη των Μπακς επί των Μπουλς στο Μιλγουόκι

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Άλλη μία τρομερή εμφάνιση τη φετινή σεζόν έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε 41 πόντους και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη (122-106) των Μπουλς στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 41 πόντους (17/23 δίποντα, 7/14 βολές), 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και σε 35:22, έχοντας 25 πόντους στην τρίτη περίοδο, και καθοριστική συμβολή στη σημερινή νίκη της ομάδας του.

Μάλιστα, αυτό ήταν το 21ο παιχνίδι στην καριέρα του Greek Freak, που είχε 40+ πόντους και ποσοστό 70%, επίδοση ρεκόρ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι Μπακς φιλοξενούν τους Πέισερς και οι Μπουλς τους Χοκς, αντίστοιχα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA μπάσκετ
