Παπαπέτρου: Ο «key factor» του Παναθηναϊκού στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» θα έχουν 5 απουσίες για το παιχνίδι στο Κάουνας αφού οι Εργκίν Αταμάν και Τζέντι Όσμαν θα απουσιάζουν με την Εθνική Τουρκίας. Ο Δημήτρης Μωραΐτης θα ενισχύσει την «επίσημη αγαπημένη» για τα παιχνίδια με τη Μεγάλη Βρετανία ενώ οι Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο είναι τραυματίες.

