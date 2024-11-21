Λογαριασμός
Παπαπέτρου: Ο «key factor» του Παναθηναϊκού στο Κάουνας

Ο υπαρχηγός καλείται να τραβήξει… πολύ κουπί εξαιτίας των απουσιών που υπάρχουν, θα είναι κομβικός στο παιχνίδι του Σερέλη

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» θα έχουν 5 απουσίες για το παιχνίδι στο Κάουνας αφού οι Εργκίν Αταμάν και Τζέντι Όσμαν θα απουσιάζουν με την Εθνική Τουρκίας. Ο Δημήτρης Μωραΐτης θα ενισχύσει την «επίσημη αγαπημένη» για τα παιχνίδια με τη Μεγάλη Βρετανία ενώ οι Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο είναι τραυματίες. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός
