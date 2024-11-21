Η Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η Euroleague είναι εδώ! Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR έχουν υποχρεώσεις για την 11η αγωνιστική και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται στο πλευρό τους!

Απόψε οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Μπασκόνια στις 21:15 στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από 5 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και ψάχνει για την έκτη. Οι Βάσκοι έχουν απαντήσεις; Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας.

Την Παρασκευή (22/11) πάμε Κάουνας. Ζάλγκιρις- Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR στις 20:00. Οι «πράσινοι» με τον Χρήστο Σερέλη στον πάγκο, αντιμετωπίζουν το δυνατό στο γήπεδό του σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι. Μεταδίδει από την «Ζαλγκίριο Αρενα» ο Γιώργος Πετρίδης.

Ολυμπιακός-Μπασκόνια απόψε στις 21:15 και Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός AKTOR την Παρασκευή στις 20:00. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, τον σταθμό που ξέρει από μπασκετικές βραδιές Euroleague.

