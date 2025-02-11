Σποράρ: Αποχαιρέτησε την οικογένεια του Παναθηναϊκού μέσω social media

Ο Άντραζ Σπόραρ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την τούρκικη Αλάνιασπορ να ανακοινώνει την απόκτησή του!



Ο Σλοβένος επιθετικός έστειλε το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στην «πράσινη» οικογένεια μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές που έζησε από τότε που μετακόμισε στη χώρα μας, ευχαριστώντας την ομάδα και στέλνοντας τις ευχές του για καλή τύχη στο μέλλον.

