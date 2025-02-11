Η Super League 2 με ανακοίνωση που εξέδωσε, γνωστοποίησε πως την προσεχή Παρασκευή, 14 του μηνός και ώρα 12:30 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Playoffs και τα Play out του πρωταθλήματος.

Φυσικά στη συνεδρίαση θα υπάρξει και η απαραίτητη επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων A και Β ομίλου για τη σεζόν 2024-2025.

Αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2 στο Crowne Plaza Athens City Centre (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα), με θέματα ημερησίας διάταξης:

Έγκριση Πρακτικών

Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Α & Β ομίλων της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025

Κλήρωση Πρωταθλήματος Play Off & Play Out

Θέματα Προσωπικού

Διάφορα θέματα.

Μετά το πέρας του Δ.Σ. και περί ώρας 13:30 θα ακολουθήσει η Κλήρωση των Play Off & Play Out αγωνιστικής περιόδου 2024 – 2025 και η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Super League 2.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.