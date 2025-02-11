Δρακόντεια μέτρα στο Final 8 Κυπέλλου

Η ΕΟΚ έκανε γνωστά τα μέτρα ασφαλείας για το ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, που αρχίζει αύριο (12/2) στο Ηράκλειο Κρήτης. Η είσοδος θα γίνεται μόνο με Gov.gr Wallet, απαγορεύονται τα πανό και τα διακριτικά, ενώ το γήπεδο βιντεοσκοπείται ώστε να εντοπίζεται κάθε παραβατική συμπεριφορά.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Ένα πλούσιο σε μπάσκετ πενθήμερο αρχίζει στο Ηράκλειο Κρήτης την Τετάρτη (12/2) και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (16/2) με την διεξαγωγή των τελικών του ΟΠΑΠ Final 8 Κυπέλλου Ανδρών και ΟΠΑΠ Final 4 Κυπέλλου Γυναικών. Οι φίλαθλοι, η μαζική παρουσία και η ασφάλειά τους είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία και της φετινής διοργάνωσης, που έχει σύνθημα το «Είναι γιορτή».Η ΕΟΚ και η αστυνομία παρακαλούν όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια να προσέλθουν εγκαίρως στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού («Δύο Αοράκια»), ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 15:00, δηλαδή δύο ώρες πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα της ημέρας.Η είσοδος θα γίνεται στο γήπεδο αυστηρά και ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα στο κινητό τους τηλέφωνο, να το πράξουν άμεσα, για να μην υπάρξει ταλαιπωρία κατά την είσοδο των φιλάθλων. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store. Περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο ταυτοποίησης μπορείτε να διαβάσετε εδώ Απαγορεύεται η ανάρτηση οποιουδήποτε πανό καθώς και τα διακριτικά ομάδων. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας.Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος για παιδιά ως τριών ετών είναι ελεύθερη, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.