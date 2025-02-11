Βιλντόσα: Θλάση πρώτου βαθμού χάνει το Final-8 του Κυπέλλου

Χάνει το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας ο Λούκα Βιλντόσα.



Ο Αργεντινός γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.

Έτσι, αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν έναν μήνα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το, στοπου θα διεξαχθεί από 12 έως 16 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι, οθα είναι εκείνος που θα τον αντικαταστήσει στη λίστα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους διαθέσιμους παίκτες για τις εγχώριες διοργανώσεις.έχει 5,4 πόντους, 2,6 ασίστ και 1,6 ριμπάουντ ανά μέσο όρο σε 18 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι του στη φετινή Ευρωλίγκα, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 3,5 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.