Σπανούλης: «Παλέψαμε, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ»

Η Μονακό το πάλεψε, αλλά τελικά ηττήθηκε με 81-70 από τη Φενέρμπαχτσε στον μεγάλο τελικό του Final Four της φετινής Ευρωλίγκας!



Λίγο μετά τη λήξη της σπουδαίας αναμέτρησης στο Άμπου Ντάμπι, ο προπονητής της γαλλικής ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, στάθηκε στην υπερπροσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του, πριν δώσει συγχαρητήρια στους νικητές και χαρακτηρίσει τρομερή τη σεζόν της ομάδας του!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Μονακό:

«Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η ζωή, παλέψαμε! Είχαμε τα ίδια στατιστικά, ίδια επιθετικά ριμπάουντ, ίδια ποσοστά παντού. Είχαμε περισσότερα λάθη και είχαν περισσότερες βολές. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι.Συγχαρητήρια στη Φενέρ. Είχαμε μία απίστευτη σεζόν. Όλες οι ομάδες άξιζαν να το κερδίσουν, αλλά μόνο μία εν τέλει τα καταφέρνει. Δεν κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα στις αλλαγές, ήμασταν λίγο παθητικοί. Έβαλαν τα μεγάλα σουτ».

