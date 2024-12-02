Λογαριασμός
Η… πικάντικη ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πάντα βγαίνω έξω τελευταία στιγμή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα «πονηρό» αστείο

Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι συνεντεύξεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάντα «ψωμί», αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του. Ο Greek Freak έκανε ένα πικάντικο λογοπαίγνιο αναφερόμενος στο γεγονός ότι στα τελευταία λεπτά των αγώνων που οι Μπακς κερδίζουν ο ίδιος αποσύρεται νωρίτερα στον πάγκο.

«Πάντα βγαίνω έξω την τελευταία στιγμή. Κυρίως από τα παιχνίδια», είπε χαμογελώντας πονηρά ο 30χρονος σούπερ σταρ, που είναι πατέρας τριών παιδιών ενώ η σύζυγός του, Μαράια, είναι έγκυος.

Ο Αντετοκούνμπο είναι λογικό να έχει κέφια, καθώς οι Μπακς μετά το άσχημο ξεκίνημα της σεζόν μετρούν έξι σερί νίκες και με 10-9 έχουν σκαρφαλώσει στην πέμπτη θέση της Ανατολής, ενώ ο ίδιος είναι πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 32,9 πόντους ανά αγώνα, αλλά και πέμπτος ριμπάουντερ με 11,9 κατά μέσο όρο.

