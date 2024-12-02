Οι συνεντεύξεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάντα «ψωμί», αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του. Ο Greek Freak έκανε ένα πικάντικο λογοπαίγνιο αναφερόμενος στο γεγονός ότι στα τελευταία λεπτά των αγώνων που οι Μπακς κερδίζουν ο ίδιος αποσύρεται νωρίτερα στον πάγκο.

«Πάντα βγαίνω έξω την τελευταία στιγμή. Κυρίως από τα παιχνίδια», είπε χαμογελώντας πονηρά ο 30χρονος σούπερ σταρ, που είναι πατέρας τριών παιδιών ενώ η σύζυγός του, Μαράια, είναι έγκυος.

Ο Αντετοκούνμπο είναι λογικό να έχει κέφια, καθώς οι Μπακς μετά το άσχημο ξεκίνημα της σεζόν μετρούν έξι σερί νίκες και με 10-9 έχουν σκαρφαλώσει στην πέμπτη θέση της Ανατολής, ενώ ο ίδιος είναι πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ με 32,9 πόντους ανά αγώνα, αλλά και πέμπτος ριμπάουντερ με 11,9 κατά μέσο όρο.

Giannis Antetokounmpo says he always makes sure to pull out of games at the last second 👀



(Via @SharmsCharania) pic.twitter.com/ExRz6uLILx — Largion Hoops (@LargionHoops) December 1, 2024

