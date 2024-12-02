Τι είχες… Παναθηναϊκέ, τι είχα πάντα! Αυτός θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος που θα συνόψιζε τη χθεσινή (01/12) οδυνηρή από κάθε άποψη, ισοπαλία του με σκορ 1-1 με τον Ατρόμητο στο Ολυμπιακό στάδιο.

Με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια να παρουσιάζει στο χορτάρι όλα τα καλά και τα… στραβά της και να χάνει την μεγάλη ευκαιρία να κλείσει τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος δεύτερη, στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, προσπερνώντας και τον ΠΑΟΚ.

Προσθέτοντας, αντ’ αυτού, μπόλικη γκρίνια στον περίγυρο της, επιτρέποντας να γίνει συζήτηση περί… δικαίων και αδίκων, αλλά και παραμένοντας στην τέταρτη θέση της Stoiximan Super League…

Μέχρι το 90ο λεπτό και την… σοκαριστική ισοφάριση του Καραμάνη, οι «πράσινοι» επέδειξαν με συνέπεια αρκετά από αυτά που μας είχαν συνηθίσει επί των ημερών του Πορτογάλου τεχνικού.

Αρχικά, πέτυχαν ένα ακόμα γκολ σχετικά νωρίς, πριν το πρώτο εικοσάλεπτο. Για τρίτη φορά μετά τον Βόλο και τον Παναιτωλικό, πήραν το προβάδισμα, με τον Μαξίμοβιτς να κάνει… σεφτέ στο 16’.

Για μια ακόμα φορά κατάφεραν σταδιακά να ελέγξουν το παιχνίδι, «απενεργοποιώντας» τον αντίπαλό τους και παράλληλα να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να βρουν ένα δεύτερο τέρμα και να «κλειδώσουν» τη νίκη, με βάση την εικόνα της αναμέτρησης.

Προσπάθησαν να το πετύχουν με υπομονή, με την κατοχή της μπάλας υπέρ τους αλλά, στο τέλος της ημέρας, σε άλλη μια αναμέτρηση τους, σπατάλησαν όποια ευκαιρία και αν έφτιαξαν για το 2-0.

Αφήνοντας το ματς και πάλι στο ρευστό και πάντοτε επικίνδυνο, προφανώς, 1-0, αφού όση βελτίωση και αν παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές στα μετόπισθεν, η κατάσταση μπροστά δεν διορθώνεται με… τίποτα!

Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς τον… θλιβερό απολογισμό των 13 τερμάτων μετά από ισάριθμες αγωνιστικές, με την εν λόγω συγκομιδή κάθε άλλο παρά να θυμίζει ομάδα πρωταθλητισμού;

Και κάπως έτσι, από εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο έφτασε να δει την ομάδα των δυτικών προαστείων να τον τιμωρεί πολύ σκληρά στο φινάλε.

Σε μια φάση, βέβαια, όπου η άμυνα του «τριφυλλιού» μάλλον… κοιμήθηκε και μάλιστα εις διπλούν, αφού δεν υπήρξε ποτέ ποδοσφαιριστής του που να αντιδράσει έγκαιρα ούτε σε πρώτο, ούτε και σε δεύτερο χρόνο!

Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» δύο βαθμούς οι οποίοι ναι μεν δεν βάζουν... ταφόπλακα στην διεκδίκηση του τίτλου, αφού παρά τον μέτριο πρώτο γύρο του βρίσκεται μόλις στο -4 από την κορυφή. Ωστόσο, επέτρεψε να επανέλθει η εσωστρέφεια, που έστω και με τις νίκες με ένα γκολ διαφορά, είχε απομακρυνθεί από το «Γεώργιος Καλαφάτης».

Στο χέρι του Βιτόρια και των παικτών του είναι να το γυρίσουν ξανά, ωστόσο η χθεσινή «γκέλα» είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο πισωγύρισμα που υπέστη ο οργανισμός συνολικά εδώ και αρκετό καιρό, με βάση τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί πριν το τελικό σφύριγμα του Κατσικογιάννη, ο οποίος βέβαια θα έπρεπε να είχε αποβάλλει τον Ουεντραόγκο και ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική, εν τέλει...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.