Λιποθύμησε η μητέρα του Μποβέ στις κερκίδες μετά την κατάρρευσή του

Ο Εντοάρντο Μποβέ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε καταστολή μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ. Η ζωή του δεν είναι σε κίνδυνο, δεν εντοπίστηκε κάποια βλάβη στο νευρολογικό ή το καρδιακό του σύστημα, αλλά υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσής του.

Ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στις κερκίδες του «Αρτέμιο Φράνκι» και άρα αυτόπτες μάρτυρες των αγωνιωδών στιγμών ήταν οι γονείς και η σύντροφος του 22χρονου Ιταλού μέσου.

Μάλιστα, η μητέρα του λιποθύμησε βλέποντας τον γιο της να χαροπαλεύει και δεν πήγε αμέσως στο νοσοκομείο της Φλωρεντίας. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, η δήμαρχος της Φλωρεντίας, Σάρα Φουνάρο, ήταν εκείνη που την μετέφερε στο νοσοκομείο για να είναι δίπλα στον άτυχο ποδοσφαιριστή.

