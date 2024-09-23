Λογαριασμός
Σουλούκου: Στο στόχαστρο ομάδας από τη Σαουδική Αραβία

Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι η Λίνα Σουλούκου, που αποχώρησε από τη Ρόμα πρόσφατα, ενδέχεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία

Σουλούκου

Το… επεισοδιακό όσο και ξαφνικό τέλος της Λίνας Σουλούκου από τη Ρόμα ενδέχεται να την οδηγήσει στη Σαουδική Αραβία!

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Νικολό Σκίρα, η άλλοτε διευθύνουσα σύμβουλος του Ολυμπιακού και των «τζαλορόσι» έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδας από τα Εμιράτα, που φέρεται να έχει ήδη ψάξει την περίπτωση συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, μάλιστα, οι σχέσεις της Σουλούκου με συλλόγους της Saudi Pro League είναι αρκετά καλές.

Μένει, λοιπόν, να δούμε αν η μέχρι πρότινος CEO της Ρόμα θα βρει άμεσα την επόμενη ομάδα στην οποία και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Πηγή: sport-fm.gr

