Σουλούκου: Στο στόχαστρο ομάδας από τη Σαουδική Αραβία

Το… επεισοδιακό όσο και ξαφνικό τέλος της Λίνας Σουλούκου από τη Ρόμα ενδέχεται να την οδηγήσει στη Σαουδική Αραβία!

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Νικολό Σκίρα, η άλλοτε διευθύνουσα σύμβουλος του Ολυμπιακού και των «τζαλορόσι» έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδας από τα Εμιράτα, που φέρεται να έχει ήδη ψάξει την περίπτωση συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, μάλιστα, οι σχέσεις της Σουλούκου με συλλόγους της Saudi Pro League είναι αρκετά καλές.

Μένει, λοιπόν, να δούμε αν η μέχρι πρότινος CEO της Ρόμα θα βρει άμεσα την επόμενη ομάδα στην οποία και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της.

The future of former #ASRoma and Olympiacos Ceo Lina #Souloukou could be in Saudi Arabia, where a club had already asked info for her and she has good relationships with Saudi world. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2024

