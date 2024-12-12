Η εισαγγελία της Σουηδίας έκλεισε τον φάκελο της υπόθεσης βιασμού σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Στοκχόλμης στις 10 Οκτωβρίου, στην οποία ενεπλάκη το όνομα του

σταρ της Ρεαλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ.

🚨🚨 𝗟’𝗘𝗡𝗤𝗨𝗘̂𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗡 𝗦𝗨𝗘̀𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘 ! ❌



La justice suédoise a annoncé ce jeudi via un communiqué de la procureure que la procédure menée pour des accusations de viol à Stockholm 🇸🇪 contre le Français est… pic.twitter.com/SFJz53cllC December 12, 2024

Οι δικαστικές αρχές έκλεισαν την υπόθεση, καθώς όπως ανέφεραν, δεν υπάρχουν «επαρκή αποδεικτικά στοιχεία».

Σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ, η ανώτερη εισαγγελέας Μαρίνα Τσιράκοβα και επικεφαλής της έρευνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής: «Η έρευνα για έναν φερόμενο βιασμό και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Στοκχόλμης στις 10 Οκτωβρίου 2024, έκλεισε. Ο λόγος είναι ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, υπήρξε ένα καθορισμένο πρόσωπο που θεωρήθηκε για εύλογους λόγους ύποπτο για βιασμό και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν επαρκούν για να προχωρήσει η έρευνα και ως εκ τούτου η έρευνα κλείνει».

Σημειώνεται πως ο ποδοσφαιριστής δεν εκλήθη από τη δικαιοσύνη.

Αρνείτο την εμπλοκή του ο Εμπαπέ

Ο ίδιος ο Κιλιάν Εμπαπέ σε συνέντευξή του στο Canal+ είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την ενοχή του στην υπόθεση.

«Έμεινα έκπληκτος. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν που δεν τα βλέπεις να έρχονται. Δεν έλαβα τίποτα, καμία κλήση. Διάβασα το ίδιο πράγμα με όλους τους άλλους... Δεν με βαραίνουν αυτά, γιατί δεν ένιωσα ποτέ ανησυχία. Υπάρχει πολύς θόρυβος, αλλά πάντα είχα την ίδια πρόθεση, που είναι να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου και να δω πώς θα τελειώσει. Αν με καλέσει η δικαιοσύνη, απλά θα πάω», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήταν καν βραδινή έξοδος. Είχα 5 μέρες άδεια, αποφάσισα να φύγω. Υποτίθεται ότι θα πήγαινα αλλού, αλλά ο προπονητής μου είπε να πάω κάπου λιγότερο εκτεθειμένος. Ήμουν καλά και χαλαρός. Πριν φύγω είναι αυτή η φωτογραφία μου από το εστιατόριο. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι έτοιμοι να με καλωσορίσουν κατά την αναχώρηση, πολλοί δημοσιογράφοι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.