Σοκ: Στην εντατική μετά από σοβαρό τροχαίο ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλαίμαχος άσος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού, της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλαίμαχος άσος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο Οικονόμου διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

TAGS: τροχαίο ΑΕΚ Ιωάννινα ποδοσφαιριστής
