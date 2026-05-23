Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκίς, με πέντε συλλήψεις και επιπλέον 48 κατηγορούμενους συνολικά.

Η ομάδα δραστηριοποιούνταν από τουλάχιστον Νοέμβριο 2025, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, εξαπατώντας δύο στοιχηματικές εταιρείες μέσω εκμετάλλευσης λανθασμένων αποδόσεων στα αθλητικά στοιχήματα.

Ένας 31χρονος άνδρας είχε διευθυντικό ρόλο και χρησιμοποίησε παράνομα πολλαπλούς παικτικούς λογαριασμούς τρίτων για την τοποθέτηση στοιχημάτων σε αποδόσεις που εντόπιζε σε πραγματικό χρόνο, εκμεταλλευόμενος λάθη στις αποδόσεις ("λάθη trader" ή "off prices").

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκίς, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα παίγνια και τη νομιμοποίηση εσόδων, περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για –κατά περίπτωση- απλή συνέργεια, απάτη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως διευκρινίζεται σε σημερινή ανακοίνωση των Αρχών, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα φαίνεται να δραστηριοποιείτο, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, έχοντας δομημένη ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση. Ειδικότερα, ο ένας από τους άντρες, ηλικίας 31 ετών, φέρεται να είχε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και να χρησιμοποιούσε παράνομα, «κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τα οποία στρατολογούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης». Στη συνέχεια, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη αθλητικών γεγονότων, εντόπιζε -βάσει της προσωπικής του κρίσης ή μέσω ειδικής εφαρμογής- εσφαλμένες στοιχηματικές αποδόσεις («λάθη trader» ή «off prices») που προσφέρονταν από στοιχηματικές εταιρείες και προέβαινε στην τοποθέτηση στοιχημάτων στις αποδόσεις αυτές, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς λογαριασμούς παίκτη τρίτων προσώπων.

Πώς λειτουργούσε η οργάνωση

Σκοπός της παραπάνω μεθοδολογίας ήταν η εκμετάλλευση της δυνατότητας πρόωρης ρευστοποίησης στοιχήματος (cashout), που παρέχεται από τις στοιχηματικές εταιρίες όταν μεταβάλλονται οι αποδόσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, και η λήψη bonus εγγραφής, τα οποία χρησιμοποιούσε ως επιπλέον κεφάλαιο για τον παράνομο στοιχηματισμό, καθώς και η εξασφάλιση συνεχούς δραστηριότητας παίκτη, ακόμα και όταν οι στοιχηματικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούσε απενεργοποιούνταν από τις εταιρείες, σε περίπτωση που αντιλαμβάνονταν ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας φέρεται να είχαν αναλάβει κυρίως τη στρατολόγηση τρίτων προσώπων, τα οποία παραχωρούσαν στην οργάνωση, τους ήδη υπάρχοντες στοιχηματικούς λογαριασμούς τους για την εξυπηρέτηση της παράνομης δράσης της, ενώ σε περιπτώσεις που δεν διέθεταν τέτοιους λογαριασμούς, τα έπειθαν να δημιουργήσουν νέους και στη συνέχεια να τους παραχωρήσουν.

Παράλληλα, ο ένας συλληφθείς, ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, προμήθευε τον φερόμενο ως αρχηγό της ομάδας με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, τα οποία χρησίμευαν προκειμένου να μη γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητα από τις στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι συσκευές αυτές φυλάσσονταν στην οικία του άντρα.

Αναλυτικότερα, έπειτα από τη συμφωνία με τα τρίτα πρόσωπα για την παραχώρηση των στοιχηματικών λογαριασμών, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της ομάδας «κατέθετε χρηματικά ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό του τρίτου προσώπου- δικαιούχου του παικτικού λογαριασμού, ως αρχικό κεφάλαιο για την τοποθέτηση των στοιχημάτων. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν στους αντίστοιχους παικτικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση στοιχημάτων. Ως αντάλλαγμα, τα τρίτα πρόσωπα λάμβαναν είτε ποσοστό επί των κερδών είτε εφάπαξ χρηματική αμοιβή, ενώ τα κέρδη που προέκυπταν, παραδίδονταν στον διευθύνοντα την οργάνωση, είτε απευθείας είτε μέσω των μελών που είχαν αναλάβει τη στρατολόγησή τους».

Κέρδη 170.000 ευρώ σε περίπου έξι μήνες

Τα κέρδη της ομάδας από την παράνομη δραστηριότητα, από τον Δεκέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 170.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση. Από την παράλληλη οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι η παράνομη δραστηριότητα του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, ξεκίνησε από το 2023, οπότε διαπιστώθηκε ασυνήθιστα αυξημένη ροή πιστώσεων στον τραπεζικό του λογαριασμό από πλήθος λογαριασμών τρίτων προσώπων, με το συνολικό ύψος των πιστώσεων αυτών μέχρι το 2025, να υπερβαίνει τα 66.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, «διαπιστώθηκε επίσης ότι ο άντρας έχει προσχωρήσει ως μέλος και σε έτερη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν δύο μη αδειοδοτημένες στην ελληνική επικράτεια ιστοσελίδες στοιχηματισμού». Συγκεκριμένα, ο άντρας φέρεται να εντόπιζε υποψήφιους παίκτες, στους οποίους παρείχε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αποκομίζοντας όφελος από τα στοιχήματα που δεν απέδιδαν κέρδος, ενώ παράλληλα απέδιδε στους παίκτες τυχόν κέρδη, λειτουργώντας στην ουσία ως στοιχηματική εταιρεία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 15 κινητά τηλέφωνα, ποσό άνω των 8.130 ευρώ, ένας φορητός υπολογιστής, 31 κάρτες sim, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζική κάρτα, δελτία αποστολής-τιμολόγια πώλησης και συσκευή «topbox». Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

