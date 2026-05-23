Iron Maiden: Η στιγμή που ανοίγουν οι πύλες του ΟΑΚΑ για την συναυλία

Λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα άνοιξαν επιτέλους οι πύλες του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη και πολυαναμενόμενη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες οπαδοί του θρυλικού συγκροτήματος είχαν κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο της ημέρας είναι ότι ανάμεσα στο πλήθος διακρίνονται άνθρωποι κάθε ηλικίας, με μια εντυπωσιακή παρουσία εκατοντάδων νέων παιδιών και εφήβων.

Αυτή η μαζική προσέλευση της νεολαίας φανερώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η metal σκηνή επιστρέφει δυναμικά και αποκτά συνεχώς νέο αίμα.

​Μιλώντας στο Orange Press Agency, οι πιστοί φίλοι της μπάντας περιέγραψαν τη δική τους αγωνία, τις θυσίες της αναμονής κάτω από τον άστατο καιρό, αλλά και τις μεγάλες τους προσδοκίες για τη αποψινή βραδιά.

​Η νέα γενιά της «μεϊντενάρας»: Οι 18άρηδες στην πρώτη γραμμή από τις οκτώ το πρωί

​Μια παρέα 18χρονων παιδιών από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.

Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».

​Για κάποιους από την παρέα αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.

​Όσον αφορά τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».

​Από τις Σέρρες και τη Λαμία στο ΟΑΚΑ

​Λίγο πιο δίπλα στην ουρά, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους στρατηγείο έξω από τις θύρες. Ο Νίκος, που είναι έμπειρος «συναυλιάκιας», έφτασε στο στάδιο από τις έντεκα το πρωί. «Εδώ βοηθήσαμε και τα άλλα παιδιά. Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε» ανέφερε, αποκαλύπτοντας μάλιστα το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για φέτος: «Εγώ και τα άλλα παιδιά που φύγαν τώρα είμαστε χρόνια στο group. Έχουμε κλείσει οχτώ συναυλίες φέτος. Εντάξει, είμαστε...».

Για τον Χάρη, αντίθετα, αυτή είναι η πρώτη φορά, αν και παραδέχθηκε γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip».

​Στοιχηματίζοντας για το setlist, οι δύο φίλοι δήλωσαν σίγουροι για τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills». Ωστόσο, ο Νίκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη σκηνή, λέγοντας: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».

Αναλυτικές οδηγίες για την προσέλευση

Tο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης και εξυπηρέτησης πριν... συναντήσετε τον Eddie στη σημερινή (Σάββατο) μεγάλη συναυλία των Iron Maiden που πραγματοποιείται στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026»

Μέσα από δύο ανακοινώσεις, η διοίκηση του συγκροτήματος και οι αρμόδιοι φορείς παρουσιάζουν λεπτομερώς τα σημεία εισόδου, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και τις ειδικές προβλέψεις για κατόχους εισιτηρίων αρένας και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με στόχο την ασφαλή και ομαλή προσέλευση χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα μπορούν να εισέρχονται από συγκεκριμένα σημεία του ΟΑΚΑ και κυρίως μέσω της Πύλης ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ προβλέπεται ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Παράλληλα, για τους θεατές ΑμεΑ έχουν καθοριστεί ειδικές θέσεις parking και οργανωμένα meeting points κοντά στο Box Office, με προσωπικό υποστήριξης να συνοδεύει τους επισκέπτες έως τις προβλεπόμενες θέσεις τους. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει εγκαίρως, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία.

