Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κάσο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στα ανοιχτά της Κάσου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε αισθητή στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει προβλήματα ούτε στην Κάσο, ούτε στην Κρήτη.
Πηγή: skai.gr
