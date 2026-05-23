Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Κάσο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στα ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε αισθητή στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει προβλήματα ούτε στην Κάσο, ούτε στην Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.