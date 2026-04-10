Οι πιο πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα playoffs - Πόσες οι πιθανότητες να πέσει με Παναθηναϊκό

Οι εκκρεμότητες είναι ακόμη πολλές για την τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και συνεπώς είναι πρακτικά αδύνατο να προβλέψει κανείς από τώρα τα ζευγάρια των playoffs. Άλλωστε τα σενάρια είναι ακόμη πάρα πολλά, με... μιάμιση αγωνιστική να απομένει.

Η σελίδα Figurei8ght έβαλε στον… εξομοιωτή τα πιθανά αποτελέσματα στους εναπομείναντες αγώνες και παρουσίασε τις πιο συχνές διασταυρώσεις.

Ο Ολυμπιακός, που είναι φαβορί για την πρώτη θέση και δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη, άρα θα «ψωνίσει» αντίπαλο από τα play in, θα αντιμετωπίσει κατά 23% τη Μονακό, κατά 19% την Μπαρτσελόνα και με λιγότερες Ερυθρό Αστέρα (17,5%) και Ζάλγκιρις (13,3%).

Ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να είναι από έκτος ως ένατος, έχει επικρατέστερο αντίπαλο τη Ρεάλ με 16,4% και ακολούθως τη Φενέρμπαχτσε με 15,6%.

Υπαρκτό είναι ακόμη το σενάριο να αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα playoffs, αλλά μόνο εφόσον οι «πράσινοι» δεν υποχωρήσουν εκτός εξάδας. Για τους «ερυθρόλευκους» είναι η πέμπτη διασταύρωση πιο πιθανή διασταύρωση, με 12,4%, ενώ για το «τριφύλλι» η τρίτη.



