Ο Κώστας Σλούκας φιλοξενήθηκε στο ΟΠΑΠ Game Time λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό και σε ένα teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα όχι μόνο απαντά ποιο είναι το αγαπημένο του σύνθημα, αλλά το τραγουδά κιόλας.

«Δεν θα πω το ‘βουντού-βουντού’ που έλεγε ο Λεσόρ, θα πω ένα απλό που έλεγε η κόρη μου. Το τραγουδάει και της αρέσει. Που λέει ‘τριφυλλάρα μου σε αγαπώ’», είπε ο MVP του Final 4 του Βερολίνου και στη συνέχεια ένωσε τη φωνή του με αυτές των φίλων του επτάστερου.

