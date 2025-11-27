Συγκλονίζει ο Βόιτσεχ Σέζνι. Ο 35χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στην πολωνική έκδοση του περιοδικού «GQ» και αποκαλύπτει ότι αγωνίζεται και προπονείται με έντονους πόνους επί 17 συνεχόμενα χρόνια, από τότε που το 2008 υπέστη διπλό κάταγμα στους βραχίονες κατά τη διάρκεια προπόνησης με την Άρσεναλ.

«Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έρχεται ένα σημείο που χάνω εντελώς την αίσθηση των χεριών μου και δεν μπορώ ούτε ένα μπουκάλι νερό να κρατήσω λόγω του πόνου. Τότε, οι προπονητές και εγώ αστειευόμαστε ότι η προπόνηση τελείωσε επειδή είμαι ξανά παράλυτος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχω βαρεθεί αυτό το βάσανο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Είναι χειρότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια πολύ απαιτητικών προπονήσεων. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι πιο εύκολο επειδή κάνεις δύο προπονήσεις και μετά έναν αγώνα, έτσι ώστε τα χέρια σου να ξεκουράζονται και να μην είναι τόσο άσχημα. Ο πόνος εκτείνεται από τον καρπό μέχρι τον αγκώνα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ημέρα που εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα: «Δεν ήταν ότι δεν ήμουν παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Δεν ήμουν παθιασμένος με τις επιλογές που υπήρχαν, παρόλο που οι δέκα κορυφαίοι σύλλογοι μου έκαναν προσφορές. Δεν είχε να κάνει με την αύξηση της τιμής μου. Δεν ήθελα να συνεχίσω να παίζω μόνο για τα χρήματα. Η διαίσθησή μου μού έλεγε να πω όχι. Τρεις μέρες πριν ανακοινώσω την αποχώρησή μου, μίλησα με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και του είπα ότι δεν ήθελα να παίζω πλέον για κανέναν σύλλογο. Όταν με κάλεσε η Μπαρτσελόνα, πιθανότατα υποψιάστηκαν ότι μπορούσαν να με πείσουν. Έπαιξα την πρώτη μου σεζόν δωρεάν. Αυτό που έλαβα από την Μπαρτσελόνα ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να ξεπληρώσω στη Γιούβε για την πρόωρη λύση του συμβολαίου μου».

