Παναθηναϊκός: Το αναγκαίο step up του Μπράουν ενόψει της συνέχειας

Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο ΣΕΦ και να κερδίσει την Άλμπα για να κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρώτη τετράδα της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» θα έχουν για ακόμα μια φορά τον κόσμο στο πλευρό τους, όπως και σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση.

Το Τριφύλλι θα αγωνιστεί ξανά χωρίς τους τραυματίες Λεσόρ, ΓΙούρτσεβεν και Γκριγκόνις για αυτό είναι απαραίτητο να αποδώσουν στο 100% οι υγιείς παίκτες του ρόστερ.

