Θρήνος στο σερβικό μπάσκετ.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 67 ετών μετά από πολλά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ ο Βουγιόσεβιτς είχε προβλήματα με τα νεφρά του τα τελευταία χρόνια. Το 2025 είχε κάνει επέμβαση και μεταμόσχευση. Ωστόσο τον περασμένο Μάρτιο επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του, παρουσιάζοντας πλέον προβλήματα στην καρδιά του αλλά και στους πνεύμονες.



Μετά από μάχη που έδινε, τελικά, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στο Βελιγράδι.

Ο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στη χώρα, έχοντας κατακτήσει πολλά τρόπαια στη Σερβία, ενώ είχε διατελέσει και προπονητής στην εθνική ομάδα της Σερβίας, του Μαυροβούνιου, και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Τη σεζόν 2008-9 είχε ονομαστεί ως ο προπονητής της σεζόν στη Euroleague έχοντας οδηγήσει την Παρτίζαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στη σειρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.