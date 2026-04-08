Η ώρα για το μεγάλο παιχνίδι της Μεγάλης Εβδομάδας πλησιάζει.

Ο ΠΑΟΚ έκανε την προηγούμενη Τετάρτη το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στον τελικό του FIBA Europe Cup και θέλει να κάνει το δεύτερο και πιο καθοριστικό βήμα στο Palacio de Deportes, για να διεκδικήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» φιλοξενείται από τη Μούρθια, έχοντας διπλό στόχο: είτε τη δεύτερη επικράτηση επί των Ισπανών, είτε την υπεράσπιση της νίκης με +6 (79-73) στο Παλατάκι. Αμφότερα τα σενάρια αυτά στέλνουν τον ΠΑΟΚ στους τελικούς. Νίκη της Μούρθια με μεγαλύτερη διαφορά των 6 πόντων θα οδηγήσει αυτή στην πρόκριση, ενώ αν η ισπανική ομάδα ισοφαρίσει ακριβώς τη διαφορά του πρώτου αγώνα, θα έχουμε παράταση.



Στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου έκανε εντυπωσιακό φίνις και κατάφερε στη διάρκεια του 4ου δεκαλέπτου να φτάσει μέχρι και στο +14. Παρόλο που η τελική διαφορά είναι λιγότερο ασφαλής, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα για την πρόκριση, το οποίο θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί, απέναντι σε μία πολύ ισχυρή ομάδα.

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ μετράει τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ το περασμένο Σάββατο (04/04) επικράτησε με σκορ 93-90 επί της Καρδίτσας για τη Stoiximan GBL. Μοναδική και σημαντική απώλεια για την ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι η απουσία του τραυματία Νίκου Χουγκάζ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισπανία με 13 παίκτες, που είναι όλοι στη διάθεση του Παντελή Μπούτσκου.

Όσον αφορά στους Ισπανούς, το Σάββατο έδειξαν αντίδραση στη Liga Endesa μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, καθώς νίκησαν με το ευρύ 89-67 στην έδρα της Μπανταλόνα. Η Μούρθια είναι εξαιρετική ομάδα, έχει ρεκόρ 18-7 στο πρωτάθλημα Ισπανίας και συνολικά στη σεζόν έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές στο γήπεδό της (από Ρεάλ και Μπρεογκάν). Εκτός θα μείνει ο τραυματίας Σάντερ Ραϊέστε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει πιθανότατα την Μπιλμπάο, η οποία στο πρώτο ματς επικράτησε με σκορ 98-81 επί της Σομπατέλι και έχει μία μάλλον διαδικαστική ρεβάνς στην έδρα της.

Επομένως, είτε θα έχουμε επανάληψη των περσινών τελικών (ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο), είτε ισπανικό «εμφύλιο» (Μούρθια-Μπιλμπάο).

Διαιτητές του αγώνα είναι οι: Andris Aunkrogers (Λετονία), Lorenzo Baldini (Ιταλία) και Dariusz Zapolski (Πολωνία).

