Σελέν Ερντέμ: Η επιτυχία έρχεται με τη σκληρή δουλειά

Η Σελέν Ερντέμ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του γυναικείου μπάσκετ, με φιλοδοξία να αφήσει το στίγμα της στον Παναθηναϊκό, μέσω πειθαρχίας, επιμονής και αδιάκοπης προσπάθειας.

Από την Άγκυρα στην Ελλάδα: Μια διαδρομή με προκλήσεις

Όταν γίνεται λόγος για διακεκριμένους Τούρκους αθλητές και προπονητές που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα, τα ονόματα του Ιμπραήμ Κουτλουάι, του Ερόλ Μπουλούτ, αλλά και των σύγχρονων προσώπων όπως ο Φατίχ Τερίμ, ο Εργκίν Αταμάν και ο Τσεντί Οσμάν, έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό. Ωστόσο, στη λίστα αυτή προστίθεται δυναμικά και μία γυναίκα: η Σελέν Ερντέμ. Ήδη έχει ξεχωρίσει για τις επιτυχίες της με τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και τη μεταγραφή της στον Παναθηναϊκό, προκαλώντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Με καταγωγή από την Άγκυρα και γονείς εκπαιδευτικούς, η Ερντέμ αγάπησε από μικρή ηλικία τον αθλητισμό και ειδικά το μπάσκετ. Παρά τις *"πιέσεις των γονιών της να ακολουθήσει το δρόμο της Νομικής"*, η ίδια ακολούθησε το προσωπικό της όραμα, εισερχόμενη στη Γυμναστική Ακαδημία της Άγκυρας και επιλέγοντας το μπάσκετ ως ειδικότητα.

Η μετάβαση από παίκτρια σε προπονήτρια και η αξία της ανάλυσης

Η Σελέν Ερντέμ διαπίστωσε γρήγορα πως ο δικός της χώρος βρίσκεται εκτός παρκέ και στην άκρη του πάγκου. Όπως έχει παραδεχθεί, *"με τόση τεμπελιά που είχα, δεν θα έκανα τίποτα"*. Ως προπονήτρια, όμως, διαφοροποιείται ριζικά: επιδεικνύει αυστηρότητα, απαιτεί πειθαρχία και επιμονή, επιζητώντας από τις παίκτριές της κορυφαία απόδοση σε άμυνα και επίθεση.

Η καριέρα της ξεκίνησε ως βοηθός προπονήτρια, εστιάζοντας στην ανάλυση βίντεο και στην καταγραφή των τακτικών των αντιπάλων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, απέκτησε στέρεα γνώση της σημασίας της στρατηγικής προετοιμασίας, μια δεξιότητα που μεταφέρει και ως επικεφαλής προπονήτρια σήμερα.

Δυσκολίες και στερεότυπα: Η γυναικεία παρουσία σε ανδροκρατούμενο χώρο

Η Ερντέμ συχνά έχει μιλήσει δημόσια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία γυναίκα προπονήτρια στη γειτονική Τουρκία. Την τελευταία της σεζόν εκεί, ήταν μία από τις μόλις δύο γυναίκες προπονήτριες στις εθνικές κατηγορίες του γυναικείου μπάσκετ και η μοναδική Τουρκάλα. Όπως δηλώνει, *"οι παράγοντες των ομάδων ήταν συχνά παρεμβατικοί, δυσκολεύονταν να εμπιστευτούν μια γυναίκα για τη στελέχωση της ομάδας"*. Η απάντησή της ήταν η αποφασιστικότητά της να αποδείξει έμπρακτα τις ικανότητές της.

Η απόφαση να μεταβεί στην Ελλάδα ήρθε εύκολα. Οι πρώτες της εμπειρίες, ιδιαίτερα στον ΠΑΣ Γιάννινα, ήταν θετικότατες, με την τοπική κοινωνία να την αγκαλιάζει. Όπως παρατηρεί, οι κουλτούρες Ελλάδας και Τουρκίας παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, ενώ η μεταξύ τους *"έχθρα περιορίζεται στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης"*.

Μελλοντικοί στόχοι και δέσμευση στην επιτυχία

Από την άνοιξη, η Σελέν Ερντέμ έχει αναλάβει τα ηνία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027. Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να πετύχει σημαντικές διακρίσεις με το τριφύλλι και υπόσχεται να συνεχίσει τον δρόμο της αφοσιωμένη στη σκληρή δουλειά, την πίστη και την επιμονή — στοιχεία που συνοδεύουν καθ’ όλη τη μέχρι τώρα πορεία της.

Πηγή: Deutsche Welle

