Ισπανική ιστοσελίδα: « Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Παναθηναϊκός με τον Πάντερ»

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Κέβιν Πάντερ για την απόκτησή του βρίσκεται ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η encestando.es. Η ισπανική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι οι πράσινοι είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό άσο, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από την Παρτιζάν.

Ανάμεσα σε όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός φέρεται να είναι -αυτή την στιγμή- στην… πρώτη θέση στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

