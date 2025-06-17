Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σε επαφές με Ντινάμο o Γέντβαϊ, θέλει το πρότζεκτ του Μπόμπαν»

Ο Τιν Γέντβαϊ παρουσιάζεται από τον Τύπο της Κροατίας να συζητά με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τη μεγάλη επιστροφή στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε

Γέντβαϊ

Ο Γέντβαϊ είναι παρών από την πρώτη μέρα της φετινής προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2027, ωστόσο, ο Τύπος της πατρίδας του αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής θα ήθελε να επιστρέψει στην Κροατία.

«Βρίσκονται σε συζητήσεις και του αρέσει το πρότζεκτ με τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν στον πάγκο» αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα index.hr, όπου και τονίζεται ότι στην Ντινάμο θα μπορούσε να καλύψει τα κενά, τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και στα άκρα των μετόπισθεν.

«Είναι παιδί της Ντινάμο και έπαιξε σε 14 ματς προτού φύγει για τη Ρόμα έναντι 5 εκατομμυρίων το 2013, όντας τότε 17 ετών» συμπληρώνει το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark