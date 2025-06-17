«Σε επαφές με Ντινάμο o Γέντβαϊ, θέλει το πρότζεκτ του Μπόμπαν»

Ο Γέντβαϊ είναι παρών από την πρώτη μέρα της φετινής προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2027, ωστόσο, ο Τύπος της πατρίδας του αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής θα ήθελε να επιστρέψει στην Κροατία.

«Βρίσκονται σε συζητήσεις και του αρέσει το πρότζεκτ με τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν στον πάγκο» αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα index.hr, όπου και τονίζεται ότι στην Ντινάμο θα μπορούσε να καλύψει τα κενά, τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και στα άκρα των μετόπισθεν.

«Είναι παιδί της Ντινάμο και έπαιξε σε 14 ματς προτού φύγει για τη Ρόμα έναντι 5 εκατομμυρίων το 2013, όντας τότε 17 ετών» συμπληρώνει το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε.

