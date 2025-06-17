Σαββίδης: Είμαι αυτός που ξεκίνησε την ιδέα της Νέας Τούμπας και θα την ολοκληρώσω

Ο Ιβάν Σαββίδης, τοποθετήθηκε αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο μεγαλομέτοχος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ με επίσημη δήλωση του, υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση για το νέο «σπίτι» του δικεφάλου του Βορρά και το deal ανάμεσα σε Ερασιτέχνη και Αριστοτέλη Μυστακίδη τον εξέπληξε.

Ωστόσο, θέλοντας να αποφύγει οποιαδήποτε πιθανότητα του διχασμού, υπενθυμίζει ότι ήταν εκείνος που άνοιξε την ιδέα της Νέας Τούμπας και θα την υλοποιήσει, ενώ αφήνει ανοικτή την πόρτα και τονίζει ότι είναι ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει.

Αναλυτικά η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη:

«Στα τελευταία 13 χρόνια, που έχω την τιμή να ηγούμαι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προχωρώ με γνώμονα την τήρηση των υποσχέσεών μου.Ανεξάρτητα από εμπόδια, δυσκολίες και αστοχίες και με μόνη προϋπόθεση την ενότητα της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, καταφέραμε τα περισσότερα απ’ όσα ονειρευτήκαμε και θα ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα όνειρά μας.

Η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣ, η οποία βγήκε αδικαιολόγητα και εν αγνοία μου, αναγνωρίζω ότι με εξέπληξε, αλλά την αφήνω στην κρίση των εκατοντάδων χιλιάδων μελών της οικογένειάς μας και της ιστορίας.

Ποτέ μου δεν έριξα νερό στον μύλο του διχασμού. Ο δρόμος που έχουμε πάρει δεν έχει επιστροφή, κι αυτή η πορεία δεν μπορεί να σταματήσει. Η σύμπνοια και η ξεκάθαρη σχέση με τον κόσμο, που ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο οδηγός μου στην προσπάθειά μου να κάνω τον ΠΑΟΚ ακόμη μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια.

Είχα υποσχεθεί πως θα φέρω την χαρά στην Τούμπα και κράτησα την υπόσχεσή μου.

Είμαι αυτός που ξεκίνησε με πράξεις την ιδέα της Νέας Τούμπας και θα την ολοκληρώσω. Σ΄ αυτό το εγχείρημά μου, αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει μαζί μου, η συμμετοχή του είναι ευπρόσδεκτη.

Ότι έχω πει το τηρώ, αυτός είναι για μένα ο τρόπος ζωής. Και γι’ αυτό το λόγο προώθησα την ιδέα της κατασκευής του νέου γηπέδου αποκλειστικά στην Τούμπα, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε να κινούμαστε προς την υλοποίηση αυτού του στόχου».

