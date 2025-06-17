Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παγκάκης: Δεν έχει κλείσει πουθενά ο Ουναΐ

Τον θέλει η Φενέρ. Τον γλυκοιτάζουν από Ελλάδα. Του προσφέρει τον ουρανό με τα άστα η Μπράιτον. Όλα αυτά στον βωμό της απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ

Ουναΐ

Τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε και τι δεν διαβάσαμε! Μέχρι που αναγκαστήκαμε να ψάξουμε ανθρώπους της Μπράιτον, για να διαπιστώσουμε ό,τι τα διαστημικά νούμερα που διαβάσαμε είναι γήινα… Ο δίαυλος Ουναΐ – Παναθηναϊκού είναι πλήρως ανοιχτός! Και οι πιθανότητες παραμονής είναι επίσης ανοιχτές. Όχι όμως… κλειδωμένες! 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark