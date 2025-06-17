Παγκάκης: Δεν έχει κλείσει πουθενά ο Ουναΐ

Τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε και τι δεν διαβάσαμε! Μέχρι που αναγκαστήκαμε να ψάξουμε ανθρώπους της Μπράιτον, για να διαπιστώσουμε ό,τι τα διαστημικά νούμερα που διαβάσαμε είναι γήινα… Ο δίαυλος Ουναΐ – Παναθηναϊκού είναι πλήρως ανοιχτός! Και οι πιθανότητες παραμονής είναι επίσης ανοιχτές. Όχι όμως… κλειδωμένες!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.