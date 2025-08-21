Ο Παναθηναϊκός δίνει σήμερα τη δική του «μάχη» στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Σάμσουνσπορ, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Η αναμέτρηση συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στους ομίλους της διοργάνωσης.

Σε συνεννόηση των δύο ομάδων αποφασίστηκε η διάθεση εισιτηρίων και για τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα φίλοι της τουρκικής ομάδας να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να στηρίξουν τη Σάμσουνσπορ από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, ένας Τούρκος φίλαθλος βρέθηκε μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου σήκωσε και άρχισε να ανεμίζει με ενθουσιασμό μια σημαία με το έμβλημα της ομάδας του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διαδόθηκε άμεσα στα τουρκικά ΜΜΕ και έγινε viral.

Panathinaikos-Samsunspor maçı öncesi bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın başkenti Atina'da, takımın Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. pic.twitter.com/vdNFGkNcG3 — Aykırı (@aykiricomtr) August 21, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.