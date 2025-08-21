Λογαριασμός
Οπαδός της Σάμσουνσπορ ανέμισε σημαία της ομάδας μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο - Δείτε βίντεο

Ένας οπαδός της Σάμσουνσπορ ανέμισε μία σημαία με το έμβλημα της ομάδας μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral στα τουρκικά ΜΜΕ

Τούρκος οπαδός

Ο Παναθηναϊκός δίνει σήμερα τη δική του «μάχη» στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Σάμσουνσπορ, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Η αναμέτρηση συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στους ομίλους της διοργάνωσης.

Σε συνεννόηση των δύο ομάδων αποφασίστηκε η διάθεση εισιτηρίων και για τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα φίλοι της τουρκικής ομάδας να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να στηρίξουν τη Σάμσουνσπορ από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, ένας Τούρκος φίλαθλος βρέθηκε μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου σήκωσε και άρχισε να ανεμίζει με ενθουσιασμό μια σημαία με το έμβλημα της ομάδας του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διαδόθηκε άμεσα στα τουρκικά ΜΜΕ και έγινε viral.

