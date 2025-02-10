Δεν μπόρεσε να κάνει την έκπληξη κόντρα στην Σβιόντεκ η Σάκκαρη.

Μετά τη νίκη της κόντρα στη Ρούσε, στον πρώτο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ, η Ελληνίδα τενίστρια είχε δύσκολο έργο αφού κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Πολωνή νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) και μένοντας εκτός από τη φάση των «32».

Η Σάκκαρη ξεκίνησε δυνατά στο πρώτο game της αναμέτρησης, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τα δύο break points της, βλέποντας την αντίπαλό της να κάνει εκείνη το break για το 2-0. Η Σάκκαρη αντέδρασε και προηγήθηκε με 3-2, αλλά σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Σβιόντεκ αντέδρασε, παίρνοντας τέσσερα σερί games για να φτάσει στο 6-3 και να κάνει το 1-0 στα σετ.

opening set to the defending champ 👊@iga_swiatek claims the first set 6-3 over Sakkari!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/2bJn44ipJb — wta (@WTA) February 10, 2025

Έχοντας το μομέντουμ, η Πολωνή επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, σπάζοντας δύο ακόμα φορές το σέρβις της Σάκκαρη για να προηγηθεί με 4-0, με την Ελληνίδα τενίστρια να μειώνει σε 5-2, αλλά να μην μπορεί να βρει τη μεγάλη ανατροπή, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό μετά το 6-2.

