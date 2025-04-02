Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Τσάρλστον και προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Ζενγκ τα ξημερώματα της Πέμπτης (01:00). Η Ελληνίδα τενίστρια μετά τη νίκη της μίλησε στο Tennis Channel και αναφέρθηκε στην αγωνιστική της κατάσταση, αλλά και στο μεγάλο φετινό της λάθος.

«Ήμουν αρκετά παθητική στο ξεκίνημα και λίγο διστακτική, διότι δεν παίζω το καλύτερό μου τένις, αν και κάνω βήματα προς τα εκεί», είπε αρχικά για το ματς με τη Μαρίνα Στάκουσιτς η 29χρονη τενίστρια. «Παίζω καλύτερα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ούτε καν πλησιάζω αυτό που θέλω να είμαι. Πρέπει, όμως, να εμπιστευτώ τη διαδικασία και να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Έγιναν κάποια πολύ καλά πράγματα μετά το 0-3 και το δεύτερο σετ ήταν εξαιρετικό, οπότε δεν παραπονιέμαι».

Ποια, όμως, είναι αυτή η διαδικασία; «Δεν ήταν εύκολο. Τραυματίστηκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έκανα το τεράστιο λάθος να προσπαθήσω να παίξω στο US Open. Τα πράγματα χειροτέρεψαν και αποφάσισα να μην αγωνιστώ στο υπόλοιπο της σεζόν. Ήταν ωραίο που έκανα ένα μικρό διάλειμμα, όμως από τενιστική άποψη είναι δύσκολο, έχω πέσει στο ranking και έχω δυσκολότερες κληρώσεις, αλλά πραγματικά πιστεύω στον εαυτό μου και πιστεύω ότι μπορώ να επιστρέψω εκεί που ήμουν, απλά θα πάρει λίγο χρόνο. Ήταν ο πρώτος τραυματισμός στην καριέρα μου και αυτό δεν είναι κακό στα 29 μου χρόνια! Ήμουν υγιής σε όλη την καριέρα μου, οπότε ήταν μια νέα εμπειρία για εμένα».

Μίλησε στη συνέχεια για το πώς προσεγγίζει το παιχνίδι: «Κάθε ματς είναι και πνευματικό και σωματικό. Ξέρω ότι είμαι καλή αθλήτρια και μπορώ να μείνω εκεί έξω όσο χρειαστεί, πρέπει να δουλέψω τον πόντο και να παίξω πολλά χτυπήματα για να κουράσω τον αντίπαλο, ειδικά στο χώμα αυτό θα είναι κλειδί. Όσο περισσότερο μπαίνω σε αυτό το πλάνο παιχνιδιού και σε αυτή την τακτική, τόσο καλύτερα θα παίζω. Παράλληλα, όμως, πρέπει να είμαι επιθετική και όχι παθητική όπως ήμουν σήμερα στα τρία πρώτα γκέιμ. Το καλό είναι ότι το κατάλαβα μετά τα τρία πρώτα γκέιμ και κατάφερα να γυρίσω τα πράγματα».

Και πρόσθεσε: «Προσωπικά, όταν βάλω πολλή πίεση στον εαυτό μου και έχω πολλές προσδοκίες, το σώμα μου "κλειδώνει" και δεν κινούμαι το ίδιο, είμαι αργή, βαριά και βάζω υπερβολική δύναμη. Καθένας αντιδράει διαφορετικά, αλλά η πίεση και οι προσδοκίες θα είναι πάντα εκεί ανεξάρτητα από το ranking σου. Νιώθω ότι με την εμπειρία που έχω αποκτήσει, μπορώ να το χειριστώ καλύτερα. Κάποιες φορές, βέβαια, δεν μπορώ, όμως έχω δείξει στην καριέρα μου ότι τις περισσότερες φορές μπορώ».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια τι έμαθε για τον εαυτό της κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από το tour: «Πρώτα από όλα ότι είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, είδα τους φίλους μου περισσότερο από μία ώρα την εβδομάδα! Ένιωσα πολύ πιο ώριμη, είδα τα πράγματα πιο καθαρά εντός και εκτός court. Είχα χρόνο να σκεφτώ, διότι όταν είσαι στο tour είσαι σε διαρκή ένταση και στρες, πετάς από χώρα σε χώρα και δεν έχεις χρόνο να αποφορτιστείς. Κάποιες φορές μπορεί να είναι σκληρό για εμάς, αλλά δεν θέλω να παραπονιέμαι, διότι ζούμε μια υπέροχη ζωή. Δεν θέλω να ακουστώ σαν κακομαθημένη και άπληστη, όμως ήταν πολύ ωραίο που είχα λίγο χρόνο off, σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος που μπορεί να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και τους φίλους του και να απολαύσει λίγο τη ζωή».

Καταλήγοντας, ανέφερε τα εξής: «Είμαι πιο χαρούμενη τώρα μετά το μπρέικ, σε σχέση με πριν. Πριν είχε τρία φανταστικά χρόνια από άποψη ranking, ωστόσο δεν είχα ποτέ το χρόνο να αποφορτιστώ και να συνειδητοποιήσω τι έχω πετύχει. Σε αυτούς τους τέσσερις-πέντε μήνες κατάλαβα ότι έχω πάει πολύ καλά στην καριέρα μου και τώρα πρέπει να προσπαθήσω να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Καμία φορά θέλει χρόνο, αλλά είναι εντάξει. Όπως είπα, πρέπει να εμπιστευτείς τη διαδικασία και αν έρθει θα είναι υπέροχο, αν όχι είναι αυτό που είναι»!

