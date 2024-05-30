Ο αθλητισμός (πρέπει να) ενώνει… Ο «ερυθρόλευκος» Θεόδωρος Ρουσόπουλος είδε τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Conference League μαζί με τους «πράσινους» Αλέξη Τσίπρα και Γιώργο Παπανδρέου στο Όσλο.



“Στο Όσλο για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είδαμε το 1ο ημίχρονο στο τηλέφωνο του Αλέξη Τσίπρα @alexistsipras και μετά σε μπυραρία με τον @georgeapapandreou. Εμφανές ότι ως Ολυμπιακός πανηγυρίζω ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς που όμως το χάρηκαν ως Έλληνες #olympiacosfc" τονίζει ο κ. Ρουσόπουλος για τη διακομματική συνάντηση και… «διοπαδική» συνάντηση, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του για την κατάκτηση του τροπαίου.

