Toν σχεδιασμό ενόψει της επόμενης σεζόν συνεχίζει ο Παναθηναϊκός με τους ανθρώπους της ομάδας να θέλουν να κλείσουν άμεσα το θέμα του προπονητή, προκειμένου να «τρέξουν» και οι μεταγραφές.

Στο «τριφύλλι» οι διαδικασίες και η προεργασία για τον επόμενο επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και κύριο μέλημα είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρωταθλητισμό, έχει εμπειρία, αλλά και ικανότητα να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές.

Δεδομένα υπάρχουν δυο περιπτώσεις προπονητών οι οποίοι έχουν πάρει «φάκελο» για την ομάδα και γνωρίζουν τόσο για το ρόστερ, όσο και για τα «θέλω» και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Φυσικά και οι μεταγραφές που θα γίνουν θα φέρουν τη σφραγίδα του νέου προπονητή, ωστόσο δεν πρόκειται να γίνει... ξήλωμα στο ρόστερ, αφού οι βάσεις έχουν μπει και ο Παναθηναϊκός θα πάει στην προετοιμασία του ως μια ομάδα που θα κρατήσει τον βασικό κορμό και θα έχει νέες προσθήκες ποιοτικών παικτών πέραν των Μαξίμοβιτς και Μπάλντοκ που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

