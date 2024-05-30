Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μεταξύ των υψηλών προσωπικοτήτων που παρακολούθησαν τον τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φιορεντίνα στην OPAP Arena. Τον σούπερ σταρ των Μπακς συνόδευε η σύζυγός του, Μαράια, που πήγε για πρώτη φορά στη ζωή της σε ποδοσφαιρικό αγώνα.



Η σύντροφος του Greek Freak ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο απαθανατίζεται ο άσος των Μπακς τη στιγμή του γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί να φωνάζει «Μπράβο, μπράβο», δείχνοντας πως χάρηκε για τους «ερυθρόλευκους» και το γκολ που έμελε να τους χαρίσει την κούπα.

Αποχωρώντας από το γήπεδο μετά τον αγώνα, ο Αντετοκούνμπο έφτιαξε τη μέρα ενός μικρού θαυμαστή του, καθώς φωτογραφήθηκαν στο βάθρο που είχε στηθεί για δηλώσεις.

NBA star Giannis Antetokounmpo making a fan’s day with a beaming smile after witnessing Olympiacos defeat Fiorentina to win the UEFA Conference League here in Athens pic.twitter.com/aEOyFujowd — Charlie (@_ccoleman) May 29, 2024

