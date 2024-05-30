Λογαριασμός
Το «μπράβο» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γκολ του Ολυμπιακού - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρηκε για τη νίκη του Ολυμπιακού. Το «δώρο» που έκανε σε έναν μικρό φίλο της ομάδας

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μεταξύ των υψηλών προσωπικοτήτων που παρακολούθησαν τον τελικό του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φιορεντίνα στην OPAP Arena. Τον σούπερ σταρ των Μπακς συνόδευε η σύζυγός του, Μαράια, που πήγε για πρώτη φορά στη ζωή της σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Η σύντροφος του Greek Freak ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο απαθανατίζεται ο άσος των Μπακς τη στιγμή του γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί να φωνάζει «Μπράβο, μπράβο», δείχνοντας πως χάρηκε για τους «ερυθρόλευκους» και το γκολ που έμελε να τους χαρίσει την κούπα.

Αποχωρώντας από το γήπεδο μετά τον αγώνα, ο Αντετοκούνμπο έφτιαξε τη μέρα ενός μικρού θαυμαστή του, καθώς φωτογραφήθηκαν στο βάθρο που είχε στηθεί για δηλώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

